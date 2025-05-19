Россиянам назвали главные симптомы дефицита витаминов в организме

Лозикова отметила, что если здоровье ухудшается даже при правильном питании, то нужно обратиться к врачу. Например, сухая кожа и трещины на губах указывают на нехватку витаминов B2, B3, B6 и железа. Ломкие ногти с белыми пятнами говорят о дефиците витаминов A, D, кальция и цинка. Тусклые волосы и их выпадение связаны с недостатком витамина D, железа и биотина.