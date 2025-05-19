Россиянам назвали главные симптомы дефицита витаминов в организме

Витамины необходимы для здоровья организма. Их нехватка может вызвать серьезные проблемы, которые проявляются внешними и внутренними признаками. Чтобы выявить дефицит, лучше сдать анализы, но иногда симптомы сами подсказывают о проблеме. Об этом сообщила врач-терапевт Анастасия Лозикова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Врач уточнила, что витамины делятся на две группы: жирорастворимые (A, E, D, K) и водорастворимые (C и группа B). При авитаминозе организм начинает работать хуже: слабеет иммунитет, ухудшается состояние кожи, волос, ногтей, возникают проблемы с пищеварением, зрением и памятью. Симптомы могут быть разными, поэтому важно следить за самочувствием.
Лозикова отметила, что если здоровье ухудшается даже при правильном питании, то нужно обратиться к врачу. Например, сухая кожа и трещины на губах указывают на нехватку витаминов B2, B3, B6 и железа. Ломкие ногти с белыми пятнами говорят о дефиците витаминов A, D, кальция и цинка. Тусклые волосы и их выпадение связаны с недостатком витамина D, железа и биотина.
При этом восполнить дефицит витамина D летом сложно, даже в солнечную погоду. Врач Константин Меркель отметил, что солнцезащитные кремы, загрязнение воздуха и другие факторы мешают организму получать достаточно этого витамина. Для поддержания здоровья важно вовремя обращаться к специалистам и корректировать рацион.