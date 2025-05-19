В Новочеркасске модернизировали электроподстанцию за 400 млн рублей

В Новочеркасске завершили масштабную модернизацию подстанции, обеспечивающей электроснабжение всего города. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Как сообщает пресс-служба, объект полностью переоснастили современным российским оборудованием. Главным приобретением стал новый автотрансформатор, который впечатляет своими характеристиками: мощность объекта составляет 125 МВА, а вес — более 160 тонн. Общая стоимость проекта превысила 400 млн рублей.
Это серьезное обновление инфраструктуры, которое значительно повысит надежность энергоснабжения Новочеркасска.
Подпишись на нас в Telegram.