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В Новочеркасске модернизировали электроподстанцию за 400 млн рублей

Современные технологии для Новочеркасска: подстанция готова к работе.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске завершили масштабную модернизацию подстанции, обеспечивающей электроснабжение всего города. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Как сообщает пресс-служба, объект полностью переоснастили современным российским оборудованием. Главным приобретением стал новый автотрансформатор, который впечатляет своими характеристиками: мощность объекта составляет 125 МВА, а вес — более 160 тонн. Общая стоимость проекта превысила 400 млн рублей.

Это серьезное обновление инфраструктуры, которое значительно повысит надежность энергоснабжения Новочеркасска.

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