Трамп заявил, что Ватикан готов принять переговоры РФ и Украины

Напомним, сегодня президенты РФ и США провели телефонный разговор. Путин общался с Трампом из образовательного центра «Сириус», где российский лидер находился с визитом. Диалог лидеров уже завершился, он длился более двух часов. После разговора с Путиным Трамп анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня. В Кремле также рассказали, о чём говорили политики.