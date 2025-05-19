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Автоюрист рассказал, как россияне могут пожаловаться на перекрывший дорогу грузовик

Если магазин уже работает, но его грузовые автомобили продолжают блокировать проезд жителям, жители вправе пожаловаться в компетентные органы, написав заявление в управление по району и в ГИБДД, которые примут решение об устранении проблемы. Об этом заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

Россияне могут написать заявление на перекрывший двор грузовик.

Если магазин уже работает, но его грузовые автомобили продолжают блокировать проезд жителям, жители вправе пожаловаться в компетентные органы, написав заявление в управление по району и в ГИБДД, которые примут решение об устранении проблемы. Об этом заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

Славнов отметил, что если магазин уже работает, но его грузовые автомобили продолжают блокировать проезд жителям, они вправе пожаловаться в компетентные органы. «Открываем “Помощник Москвы”, скидываем туда фотографию, указываем, что проехать невозможно. Пишем заявление в управу района и в ГИБДД, что по такому-то адресу с 6 до 6:30 утра невозможно проехать, поскольку грузовая машина, которая приезжает на разгрузку к какому-то магазину, перекрывает дорожное движение», — рассказал Дмитрий Славнов в беседе с «Общественной службой новостей». По его словам, после поступления жалобы ГИБДД и администрация района могут принять решение о расширении проезда, установке дополнительных знаков или других мерах по устранению проблемы.

Автоюрист также отметил, что магазины, расположенные в жилых зонах, обязаны по закону иметь отдельное место для приема грузовиков, чтобы не мешать движению других автомобилей. В противном случае торговую точку не примут в эксплуатацию, заявил автоюрист Славнов.

Славнов также подчеркнул, что прежде чем обращаться к властям, стоит попробовать решить вопрос на месте — например, попросить водителя грузовика перепарковаться. Такой подход работает и в случае с машинами маркетплейсов или даже скорой помощи: большинство водителей готовы пойти навстречу и освободить проезд. Если водитель отсутствует, можно воспользоваться приложением «Госуслуги» и отправить уведомление владельцу транспортного средства. Славнов призвал граждан к цивилизованному общению и решению подобных ситуаций без конфликтов.