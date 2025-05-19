Автоюрист рассказал, как россияне могут пожаловаться на перекрывший дорогу грузовик

Славнов отметил, что если магазин уже работает, но его грузовые автомобили продолжают блокировать проезд жителям, они вправе пожаловаться в компетентные органы. «Открываем “Помощник Москвы”, скидываем туда фотографию, указываем, что проехать невозможно. Пишем заявление в управу района и в ГИБДД, что по такому-то адресу с 6 до 6:30 утра невозможно проехать, поскольку грузовая машина, которая приезжает на разгрузку к какому-то магазину, перекрывает дорожное движение», — рассказал Дмитрий Славнов в беседе с «Общественной службой новостей». По его словам, после поступления жалобы ГИБДД и администрация района могут принять решение о расширении проезда, установке дополнительных знаков или других мерах по устранению проблемы.