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МАРТ объяснил, что происходит с луком в Беларуси

Первый замминистра объяснил, что происходит с луком в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец объяснил в эфире телеканала СТВ, что происходит с луком в Беларуси.

— Если мы говорим про то, что лука нет, то надо понимать, что уже май месяц и межсезонный период, он заканчивается, — подчеркнул Вежновнец.

Первый замминистра напомнил уровень урожая лука в 2024 году. По этой причине для МАРТ было ожидаемо, «что действительно лук будет на грани до конца межсезонного периода».

— Последние две недели (мая. — Ред.) как раз подходят к окончанию межсезонного периода. До этого вопросов не возникало, потому что мы с коллегами из Министерства сельского хозяйства в практически в ручном режиме обеспечивали поставки на полки этого товара, — сказал Иван Вежновец.

Также первый замглавы МАРТ объяснил цену на мытую картошку в Беларуси. А замглавы Минсельхозпрода Владимир Гракун сказал, что 170% поставок картошки в торговлю не хватило из-за выросшего спроса в 2025.

Тем временем Минсельхозпрод Беларуси опроверг катастрофу в сельском хозяйстве из-за майских заморозков.

А ученый предупредил о приближении к населенным пунктам лис, енотовидных собак и рептилий.