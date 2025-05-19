МАРТ объяснил, что происходит с луком в Беларуси

— Последние две недели (мая. — Ред.) как раз подходят к окончанию межсезонного периода. До этого вопросов не возникало, потому что мы с коллегами из Министерства сельского хозяйства в практически в ручном режиме обеспечивали поставки на полки этого товара, — сказал Иван Вежновец.