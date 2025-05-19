МАРТ объяснил, что происходит с луком в Беларуси

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец объяснил в эфире телеканала СТВ, что происходит с луком в Беларуси.
— Если мы говорим про то, что лука нет, то надо понимать, что уже май месяц и межсезонный период, он заканчивается, — подчеркнул Вежновнец.
Первый замминистра напомнил уровень урожая лука в 2024 году. По этой причине для МАРТ было ожидаемо, «что действительно лук будет на грани до конца межсезонного периода».
— Последние две недели (мая. — Ред.) как раз подходят к окончанию межсезонного периода. До этого вопросов не возникало, потому что мы с коллегами из Министерства сельского хозяйства в практически в ручном режиме обеспечивали поставки на полки этого товара, — сказал Иван Вежновец.
Также первый замглавы МАРТ объяснил цену на мытую картошку в Беларуси. А замглавы Минсельхозпрода Владимир Гракун сказал, что 170% поставок картошки в торговлю не хватило из-за выросшего спроса в 2025.
Тем временем Минсельхозпрод Беларуси опроверг катастрофу в сельском хозяйстве из-за майских заморозков.
А ученый предупредил о приближении к населенным пунктам лис, енотовидных собак и рептилий.