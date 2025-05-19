Команда десятиклассников из Бобруйска победила в республиканской олимпиаде «Первая помощь»

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда десятиклассников средней школы № 34 Бобруйска победила в республиканской олимпиаде «Первая помощь». Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Торжественная церемония награждения состоялась в Республиканском центре профессиональной аттестации и симуляционного обучения медицинских, фармацевтических работников учреждения образования в БГМУ.
«Подобными проектами мы привлекаем внимание к тому, что каждый из нас или как можно больше граждан должны уметь оказывать первую медпомощь. Ведь что-то непредвиденное порой происходит абсолютно случайно. При первой помощи речь идет о считаных минутах и даже секундах, а значит, важно, чтобы ей владел каждый из нас. Вместе с предоставлением навыков и умений медицинская общественность заинтересована, чтобы люди, в том числе подрастающее поколение, стали отзывчивее и добрее. В критической ситуации счет идет на минуты. И за эти пять минут нужно сделать очень многое: сориентироваться, позвать на помощь, оказать эту помощь грамотно или, по крайней мере, организовать того человека, который должен эту помощь грамотно оказать», — подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения Юрий Горбич.
Председатель Белорусского общества симуляционного обучения в медицине, заместитель главного врача Республиканского клинического медцентра Управления делами Президента Юрий Слободин уверен, что у такой олимпиады есть будущее. «Только в первый раз для участия заявились более 3 тыс. ребят. Участие в подготовке к олимпиаде помогает обучить не только тех ребят, которые заинтересованы в будущем поступить в медицинские учреждения, но и тех, которые могут оказаться в непростой ситуации, когда оказание первой медицинской помощи жизненно необходимо. Цель мероприятий — чтобы наши подростки, попав в трудную, критическую ситуацию, не растерялись, сумели быстро сориентироваться», — отметил он.
На подготовительном этапе соревнования, проходившем на базах средних школ, были сформированы команды в составе четырех человек, пожелавшие принять участие в олимпиаде. По итогам выполнения индивидуальных тестовых заданий были отобраны команды, набравшие наибольшую сумму баллов для участия во втором этапе олимпиады. Затем прошли второй и третий тур испытаний — школьники соревновались в применении знаний, умений и навыков оказания первой помощи. В первом этапе соревнования приняли участие более 3,5 тыс. учащихся, во втором этапе — 176 команд и более 700 участников, в третьем — 40 команд и 160 учащихся, в заключительном — 28 человек (по 4 человека от каждой области и Минска).
В Минске в БГМУ прошел четвертый, заключительный тур. Он включал теоретический и практический туры. В теоретическом туре каждый участник выполнял индивидуальное тестовое задание. Практический тур предусматривал прохождение командами трех тематических станций, на которых с участием актеров — стандартизированных пациентов, с применением роботов-симуляторов в условиях, максимально приближенных к реальным, командам нужно было продемонстрировать не только умения оказания первой помощи, но и навыки работы в команде, взаимовыручки, преодоления собственных страхов пред стрессовой ситуацией.
Дипломами и памятными подарками отметили команды средней школы № 34 Бобруйска, гимназии № 1 имени академика Е. Ф. Карского в Гродно, средней школы № 6 Витебска имени А. Е. Белохвостикова. Участники заключительного этапа олимпиады продемонстрировали знания и умения оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока, при переломе конечности, при транспортировке пострадавшего и др. Выполнение заданий практического тура проходило в интерактивной форме на трех локациях: «Дискотека», «Лестничная площадка» и «Болото».
Всего проект объединил обучающихся учреждений образования всех ступеней — от средних школ до медицинских колледжей и университетов, где прошли этапы республиканской олимпиады. Учебно-познавательный проект направлен на формирование у молодежи психологической готовности и навыков первой помощи, а также на выявление и поддержку наиболее способных, одаренных учащихся средних школ и помощи в их профессиональном самоопределении.
Организаторами мероприятия выступили министерства здравоохранения и образования совместно с Белорусским обществом симуляционного обучения в медицине. -0-