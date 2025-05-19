Команда десятиклассников из Бобруйска победила в республиканской олимпиаде «Первая помощь»

«Подобными проектами мы привлекаем внимание к тому, что каждый из нас или как можно больше граждан должны уметь оказывать первую медпомощь. Ведь что-то непредвиденное порой происходит абсолютно случайно. При первой помощи речь идет о считаных минутах и даже секундах, а значит, важно, чтобы ей владел каждый из нас. Вместе с предоставлением навыков и умений медицинская общественность заинтересована, чтобы люди, в том числе подрастающее поколение, стали отзывчивее и добрее. В критической ситуации счет идет на минуты. И за эти пять минут нужно сделать очень многое: сориентироваться, позвать на помощь, оказать эту помощь грамотно или, по крайней мере, организовать того человека, который должен эту помощь грамотно оказать», — подчеркнул первый заместитель министра здравоохранения Юрий Горбич.