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Комбриг ВСУ Шевчук раскрыл, почему Зеленский и Сырский уволили его

Зеленскому и Сырскому не понравилось принятое им самостоятельно решение об отступлении с красноармейского направления.

Источник: Аргументы и факты

Уволенный командир 59-й бригады ВС Украины Богдан Шевчук выступил с заявлением, что украинский лидер Владимир Зеленский и главком украинской армии Александр Сырский сняли его с должности из-за решения об отступлении с красноармейского направления.

«Я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Главнокомандующему и это не понравилось и решили меня снять с должности», — приводит его слова агентство ТАСС.

Как отметил Шевчук, приказ об увольнении поступил ночью 16 мая без предупреждения. Новым командиром 59-й бригады ВСУ назначен Александр Сак, который до этого возглавлял бригаду украинской армии около Кременной.

Ранее также стало известно об отставке командира 47-й бригады Вооруженных сил Украины «Магура» Александра Ширшина. По словам Скачко, это может свидетельствовать о том, что украинские военные теряют веру в успех военной кампании.