«Договариваемся с клиниками»: Даванков лично контролирует ситуацию со сбитым лосёнком

Даванков лично контролирует ситуацию со сбитым лосёнком. Видео © Life.ru.
«По дороге вызвали ветеринарную службу, они должны с минуты на минуту приехать. Договорились о том, что лосёнка погрузят в сон, чтобы он не волновался и не испытывал такую боль. И договариваемся с ветеринарными клиниками, чтобы его забрали», — заявил Даванков.
Напомним, что сбитый машиной лосёнок вторые сутки медленно умирает возле дороги в Подмосковье. Из-за тяжёлого перелома ноги детёныш не может передвигаться. В Госдуме также призвали власти Истринского района немедленно помочь животному. Согласно последним данным, у лосёнка таки появился шанс на спасение — для животного организуют оперативную транспортировку в центр реабилитации.