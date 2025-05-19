«Договариваемся с клиниками»: Даванков лично контролирует ситуацию со сбитым лосёнком

«По дороге вызвали ветеринарную службу, они должны с минуты на минуту приехать. Договорились о том, что лосёнка погрузят в сон, чтобы он не волновался и не испытывал такую боль. И договариваемся с ветеринарными клиниками, чтобы его забрали», — заявил Даванков.