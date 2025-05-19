Мобильные приложения под угрозой: насколько опасны уязвимости популярных сервисов

Большинство уязвимостей в популярных мобильных приложениях не несут серьезной опасности для пользователей. Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал в беседе с «Постньюс», что исследование компании AppSec Solutions выявило проблемы в основном в повседневных сервисах, таких как фоторедакторы, блокноты и трекеры активности.
Специалист отметил, что приложения редко обрабатывают конфиденциальную информацию, поэтому их защита остается на минимальном уровне. По словам Мясоедова, такие программы создаются с учетом базовых требований магазинов приложений и не претендуют на высокую безопасность.
Эксперт добавил, что в отличие от них, банковские и другие серьезные приложения имеют надежную защиту. Разработчики проводят тестирование, совершенствуют системы и следят за подозрительной активностью, что значительно снижает риск взлома. Мясоедов отметил, что пользователи сами нередко создают угрозу, указывая в приложениях лишние данные, такие как хобби, ссылки на социальные сети или клички питомцев. Эти сведения затем могут оказаться в слитых базах данных, вызывая удивление у владельцев.
Ранее стало известно, что серьезную опасность представляют пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов на ТВ-приставках. Специалист Юлий Шабалин сообщил, что в таких программах часто скрыт вредоносный код, который может заразить устройство. Исследования показали, что уязвимости есть не только в мобильных приложениях, но и в сервисах для онлайн-кинотеатров, игр и музыки.