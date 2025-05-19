Мобильные приложения под угрозой: насколько опасны уязвимости популярных сервисов

Эксперт добавил, что в отличие от них, банковские и другие серьезные приложения имеют надежную защиту. Разработчики проводят тестирование, совершенствуют системы и следят за подозрительной активностью, что значительно снижает риск взлома. Мясоедов отметил, что пользователи сами нередко создают угрозу, указывая в приложениях лишние данные, такие как хобби, ссылки на социальные сети или клички питомцев. Эти сведения затем могут оказаться в слитых базах данных, вызывая удивление у владельцев.