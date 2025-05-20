20 мая отключения электричества ожидаются в 6 районах Волгограда

По данным ресурсоснабжающей организации, во вторник, 20 мая, электрики на несколько часов обесточат отдельные дома в Советском, Краснооктябрьском, Ворошиловском, Красноармейском, Кировском и Центральном районах. Подачу ресурса ограничат в многоквартирных домах, общежитиях, зданиях учреждений и коммерческих организаций.
В большинстве случаев света не будет на протяжении 8 часов — с 9.00 до 17.00. Некоторым волгоградцам предстоит провести без электричества всего лишь 3 часа.
Добавим, что плановые отключения света связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях. После завершения мероприятий подачу ресурса восстановят в прежнем объеме.
Здесь можно ознакомиться со списком адресов, где в Волгограде не будет света 20 мая 2025 года.