DM: Тысячи жителей Испании потребовали лишить туристов съемного жилья

Тысячи жителей Испании вышли на демонстрации с призывом лишить туристов съемного жилья. Об этом сообщает Daily Mail.
Сообщается, что 18 мая на Канарских островах, в Барселоне, Валенсии и Мадриде тысячи жителей провели акции против чрезмерного туризма. Они маршировали, били в барабаны и держали плакаты с надписями: «Это наш дом», «Мое несчастье — ваш рай» и «Канары имеют предел».
Туристам пришлось укрыться в своих номерах и арендованных домах, которые стали предметом конфликта: Испанию охватил кризис доступного жилья. Местные жители считают, что рост цен на аренду связан с платформами краткосрочной аренды, такими как Airbnb, предлагающими жилье по всей Европе.
Агентство по защите прав потребителей Испании потребовало от Airbnb заблокировать более 65 тысяч нелегальных объявлений. Судебные разбирательства с платформой начались еще в декабре прошлого года, поскольку она отказалась удалить незаконную рекламу, передает Daily Mail.
28 апреля почти на всей территории Испании произошло масштабное отключение электричества. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. Из-за аварии пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Кроме того, происшествие повлияло на работу общественного транспорта, поскольку светофоры в городах вышли из строя. По данным СМИ, МВД страны объявило чрезвычайное положение.