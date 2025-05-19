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В Москве открылась выставка мастеров ручного ткачества: фоторепортаж

В Москве открылась пятая Триеннале текстильного искусства и современного гобелена. В экспозиции представлено свыше 100 оригинальных работ мастеров ручного ткачества из России, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Аргентины на тему «Многообразие связей. Нити, разрывы, соединения». Здесь можно увидеть как классические гладкотканые гобелены, так и текстильные скульптуры и арт-объекты, созданные из нетрадиционных для ткачества материалов. В своих работах художники размышляют о взаимосвязях человека и природы, человека и космоса, человека с окружающими и самим собой.

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В Москве открылась пятая Триеннале текстильного искусства и современного гобелена. В экспозиции представлено свыше 100 оригинальных работ мастеров ручного ткачества из России, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Аргентины на тему «Многообразие связей. Нити, разрывы, соединения». Здесь можно увидеть как классические гладкотканые гобелены, так и текстильные скульптуры и арт-объекты, созданные из нетрадиционных для ткачества материалов. В своих работах художники размышляют о взаимосвязях человека и природы, человека и космоса, человека с окружающими и самим собой.