Радиостанция «Судного дня» снова передала в эфир загадочные сообщения

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 снова вышла в эфир с таинственным сообщением вечером 19 мая. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за работой станции.
Согласно информации канала, 19 мая в 16:25 в эфире радиостанции было произнесено слово «блефопуф». Вечером того же дня в эфире УВБ-76 прозвучало слово «болтанка».
24 апреля с 13:04 до 17:21 по московскому времени станция транслировала девять нерасшифрованных сообщений. В эфире прозвучали слова: «двинский», «целостат», «биржевик», «швеллер», «верхожом», «стечение», «пукосмак», «наложенье», «бродолай» и «шпикомопс».
До этого радиостанция УВБ-76 зафиксировала еще четыре новых сообщения, которые пока не удалось расшифровать. Новые сообщения были отправлены 14 апреля в 10:54 («нептун»), 15:48 («тимус»), 17:17 («лисоплащ») и 18:41 («нутобакс») по московскому времени, пополнив список загадочных сигналов, которые фиксирует радиостанция. Самые известные теории заговора о «Радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».
«Вечерняя Москва» также разбиралась, что представляет собой «станция Судного дня» и почему ее считают предвестником конца света — в материале «Вечерней Москвы».