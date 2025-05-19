Радиостанция «Судного дня» снова передала в эфир загадочные сообщения

До этого радиостанция УВБ-76 зафиксировала еще четыре новых сообщения, которые пока не удалось расшифровать. Новые сообщения были отправлены 14 апреля в 10:54 («нептун»), 15:48 («тимус»), 17:17 («лисоплащ») и 18:41 («нутобакс») по московскому времени, пополнив список загадочных сигналов, которые фиксирует радиостанция. Самые известные теории заговора о «Радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».