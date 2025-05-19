Режиссер «Бандитского Петербурга» резко отреагировал на возможный ремейк сериала

«Ремейк хотят снимать? Да уж. Удачи им. Я вообще ничего об этом не знаю. Со мной никто не связывался. Не хочу больше обсуждать эту тему», — сказал Владимир Бортко корреспонденту «КП-Санкт-Петербург». После заявления режиссер бросил трубку.