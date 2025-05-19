Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Юрия Григоровича

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким хореографа Юрия Григоровича, направив телеграмму в связи с его кончиной. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщается на сайте мэра.
Он отметил, что светлая память о выдающемся мастере навсегда останется в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников. Также он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем, кто знал и любил этого хореографа.
— Не стало Юрия Николаевича Григоровича — легендарного хореографа и балетмейстера, внесшего огромный вклад в развитие отечественного и мирового балета. Бесценное творческое наследие Юрия Григоровича включает триумфальные постановки Большого театра и незабываемые спектакли на других ведущих сценах планеты. Неизменно актуальные, эти творения будут и впредь дарить зрителям радость и красоту, — сообщается в телеграмме.
Юрий Григорович скончался в возрасте 98 лет. СМИ сообщили, что причиной смерти Григоровича стали осложнения после двусторонней пневмонии. Прощание с хореографом пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра.