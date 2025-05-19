Малыш оказался крепким: Сбитого под Истрой лосёнка наконец увезли с места ДТП

Малыша пришлось усыпить для безопасной транспортировки. Ждать пришлось долго, так как ни первый, ни второй дротик со снотворным не сработали — лосёнок, несмотря на тяжёлые травмы, оказался крепким.
Сбитого в Подмосковье лосёнка спустя сутки увезли с места ДТП. Видео © Life.ru.
Животное отправят в центр реабилитации в Лосином острове. Там решат его судьбу и определят стратегию лечения.
По словам ветеринаров, реабилитация животного может занять 2−3 недели, однако сроки примерные, поскольку травма очень серьëзная — пока неизвестно, сможет ли лось в будущем ходить.
Напомним, что всё случилось на трассе в Подмосковье рядом с посёлком Княжье Озеро: лось попал под колёса автомобиля, получил серьёзный перелом ноги и не смог передвигаться. Водитель машины бросил детёныша умирать и заявил, что зверь вовсе должен выплатить ему деньги за ремонт авто. Life.ru ранее опубликовал момент аварии, в котором пострадало животное. При этом нашлись и неравнодушные люди, благодаря которым сегодня на место выехали специалисты для эвакуации раненого лосёнка. Спасти животное решили после большого резонанса в СМИ и публикаций Life.ru.