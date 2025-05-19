Малыш оказался крепким: Сбитого под Истрой лосёнка наконец увезли с места ДТП

Напомним, что всё случилось на трассе в Подмосковье рядом с посёлком Княжье Озеро: лось попал под колёса автомобиля, получил серьёзный перелом ноги и не смог передвигаться. Водитель машины бросил детёныша умирать и заявил, что зверь вовсе должен выплатить ему деньги за ремонт авто. Life.ru ранее опубликовал момент аварии, в котором пострадало животное. При этом нашлись и неравнодушные люди, благодаря которым сегодня на место выехали специалисты для эвакуации раненого лосёнка. Спасти животное решили после большого резонанса в СМИ и публикаций Life.ru.