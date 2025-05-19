Бегун Заборский: организаторы хотели ратифицировать рекорд на ультрамарафоне

Мировой рекорд Заборского отказались признавать из-за флага России.
Победитель ультрамарафона «Шесть дней Франции» Иван Заборский заявил, что не жалеет о своем решении финишировать с российским флагом, несмотря на то, что из-за этого его мировой рекорд не был ратифицирован Международной ассоциацией сверхмарафонцев (IAU). Об этом сообщают СМИ.
«Нисколько не жалею. Я горжусь тем, что представляю нашу страну. Впереди еще очень много интересных стартов. Надо верить в себя, свои силы и всегда идти за мечтой, несмотря на все преграды», — поделился спортсмен в интервью агентству ТАСС.
В начале мая Заборский стал победителем ультрамарафона «Шесть дней Франции», установив новый рекорд на дистанции 1047,5 километра. Завершая забег, спортсмен пересек финишную линию с российским флагом в руках. В связи с этим, IAU отказалась засчитать мировой рекорд, мотивируя свое решение тем, что спортсмен использовал символику России. Российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пояснил, что выходя на старт, спортсмен должен был ознакомиться с правилами. Тем не менее, руководствуясь лучшими патриотическими чувствами, Заборский решил их нарушить.