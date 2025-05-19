Бегун Заборский: организаторы хотели ратифицировать рекорд на ультрамарафоне

В начале мая Заборский стал победителем ультрамарафона «Шесть дней Франции», установив новый рекорд на дистанции 1047,5 километра. Завершая забег, спортсмен пересек финишную линию с российским флагом в руках. В связи с этим, IAU отказалась засчитать мировой рекорд, мотивируя свое решение тем, что спортсмен использовал символику России. Российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пояснил, что выходя на старт, спортсмен должен был ознакомиться с правилами. Тем не менее, руководствуясь лучшими патриотическими чувствами, Заборский решил их нарушить.