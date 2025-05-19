Ростов накрыла магнитная буря 19 мая

Ростов-на-Дону оказался в зоне действия мощной магнитной бури. По данным Лаборатории солнечной астрономии, 19 мая город накрыли геомагнитные возмущения уровня G1.
Как поясняют специалисты, возмущения начались 18 мая и продолжились 19 числа. По данным экспертов, 20 мая ситуация должна нормализоваться.
Магнитные бури такой интенсивности могут серьезно влиять на самочувствие метеозависимых людей. Чтобы чувствовать себя лучше, необходимо избегать тяжелых физических нагрузок, отложить решение сложных интеллектуальных задач, исключить из рациона вредную пищу и больше отдыхать и пить воду.
Особенно внимательными следует быть людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Врачи советуют иметь под рукой необходимые лекарства и при ухудшении самочувствия обращаться к специалистам.
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