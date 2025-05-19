Ростов накрыла магнитная буря 19 мая

Магнитные бури такой интенсивности могут серьезно влиять на самочувствие метеозависимых людей. Чтобы чувствовать себя лучше, необходимо избегать тяжелых физических нагрузок, отложить решение сложных интеллектуальных задач, исключить из рациона вредную пищу и больше отдыхать и пить воду.