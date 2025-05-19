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Путин выразил соболезнования коллективу Большого театра и близким Григоровича

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Большого театра и близким Юрия Григоровича в связи со смертью балетмейстера. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса», — говорится в телеграмме.

Светлая память о Юрии Николаевиче, отметил президент, навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования.