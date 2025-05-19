Российский лидер добавил, что в детстве не имел специального музыкального образования, но город предоставил ему возможность развить культурные интересы. Он отметил, что чувство музыки, балета и живописи постепенно сформировало его отношение к событиям и людям, оказывая влияние на всю его жизнь. По его мнению, искусство играет важную роль в воспитании каждого человека.