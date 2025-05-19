Владимир Путин рассказал, чему его научил Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин поделился тем, что Санкт-Петербург помог ему развить чувство искусства, и подчеркнул, что в городе можно услышать хорошую музыку. Об этом он в понедельник, 19 мая, рассказал на встрече с учащимися музыкальной школы в «Сириусе».
Путин отметил, что вырос в простой рабочей семье, не связанной с искусством и музыкой. Однако в старших классах школы он начал посещать концертные залы и филармонию Санкт-Петербурга, где, по его словам, было множество возможностей для знакомства с хорошей музыкой.
Президент подчеркнул, что умение чувствовать музыку и живопись — это тоже своего рода искусство, которое носит скорее бессознательный, чем рациональный характер. Он также выразил уверенность, что способность получать удовольствие от искусства требует воспитания.
Российский лидер добавил, что в детстве не имел специального музыкального образования, но город предоставил ему возможность развить культурные интересы. Он отметил, что чувство музыки, балета и живописи постепенно сформировало его отношение к событиям и людям, оказывая влияние на всю его жизнь. По его мнению, искусство играет важную роль в воспитании каждого человека.
— И мы всячески будем это поддерживать, так же как мы делаем это здесь и сейчас, — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее Владимир Путин поручил составить список из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных учреждениях. Он также поручил разработать предложения по включению тем о классическом кинематографе в школьные программы основного и среднего общего образования.