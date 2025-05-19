Daily Mail: Тысячи жителей Испании вышли на улицы с протестом против туризма

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2024 года стало известно, что путешественники, приехавшие на Канарские острова, не могут в полной мере насладиться отдыхом. Они вынуждены сидеть в номерах отеля из-за протестов против массового туризма. Местных жителей беспокоит не только неподобающее поведение приезжих. Из-за наплыва туристов сильно подорожала недвижимость. К тому же они уверены, что туризм наносит непоправимый вред окружающей среде.