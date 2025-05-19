Daily Mail: Тысячи жителей Испании вышли на улицы с протестом против туризма

В Испании жители популярных курортов хотят лишить туристов съемного жилья, потому что из-за отдыхающих сильно увеличивается стоимость аренды. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Издание отметило, что в воскресенье, 18 мая, в Испании тысячи жителей Канарских островов, Барселоны, Валенсии и Мадрида вышли на улицы протестовать против чрезмерного туризма. Митингующие били в барабаны, в руках участники акции держали плакаты с подписями: «Это наш дом», «Мое несчастье — ваш рай» и «Канары имеют предел».
В статье уточнили, что при этом многим туристам пришлось прятаться в своих номерах и арендованных домах, которые и послужили причиной конфликта, поскольку страну накрыл кризис доступного жилья.
По словам местных жителей, стоимость аренды недвижимости растет из-за таких платформ, как Airbnb, готовых предоставить квартиры на короткий срок по всей Европе.
Как писал сайт KP.RU, в октябре 2024 года стало известно, что путешественники, приехавшие на Канарские острова, не могут в полной мере насладиться отдыхом. Они вынуждены сидеть в номерах отеля из-за протестов против массового туризма. Местных жителей беспокоит не только неподобающее поведение приезжих. Из-за наплыва туристов сильно подорожала недвижимость. К тому же они уверены, что туризм наносит непоправимый вред окружающей среде.