Путин восхитился работой Григоровича и направил соболезнования в Большой театр

По имеющейся информации, причиной смерти выдающегося советского и российского хореографа стали осложнения после двусторонней пневмонии. Последние две недели жизни 98-летний артист провел в Центральной клинической больнице Москвы, где врачи боролись за его жизнь. В настоящее время родственники Григоровича обсуждают с представителями театрального сообщества вопросы, связанные с его похоронами. Предварительно рассматривается возможность захоронения на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его супруги.