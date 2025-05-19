«Сожалею об этом»: Путин признался, чего ему не хватает для счастья

«Я, к сожалению, не играл на фортепиано никогда. Сожалею об этом, потому что это, конечно, обогащает. Музыка так же, как и живопись, если это является частью нашей жизни с детства, то оно формирует человека. Формирует личность, формирует мировоззрение, отношение к окружающему миру и к себе», — отметил российский лидер, беседуя с собравшимися.