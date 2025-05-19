«Сожалею об этом»: Путин признался, чего ему не хватает для счастья

«Я, к сожалению, не играл на фортепиано никогда. Сожалею об этом, потому что это, конечно, обогащает. Музыка так же, как и живопись, если это является частью нашей жизни с детства, то оно формирует человека. Формирует личность, формирует мировоззрение, отношение к окружающему миру и к себе», — отметил российский лидер, беседуя с собравшимися.
Путин также добавил, что музыкальное искусство несёт в себе особую силу, способную сделать человека внутренне гармоничным. Именно это состояние, по его мнению, и лежит в основе настоящего человеческого счастья.
Ранее президент признался, что мечтал в детстве стать лётчиком или моряком. По его словам, в раннем возрасте сложно вспомнить конкретные стремления, но позже его привлекали профессии, связанные с героизмом. Со временем Путина стали вдохновлять люди, преданные служению своей стране.