Радио «Судного дня» передало сообщение перед разговором Путина и Трампа

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий «жужжащий» сигнал, поэтому ее прозвали «жужжалкой». Иногда этот сигнал прерывается, и тогда происходит передача голосовых закодированных сообщений на русском языке.
В день телефонных переговоров Путина и Трампа 12 февраля радиостанция передала 25 сообщений в течение суток. Тогда прозвучали такие слова, как «синопсис», «бульвар», «дитя», «приплод», «комиссар», «жадюга» и другие.
Местоположение и назначение станции неизвестны, однако, как и в случае других коротковолновых номерных станций, ее деятельность часто связывают с российскими разведывательными или военными структурами, в частности Западного военного округа.
Радиостанцию также называют радио «Судного дня». Такая характеристика связана с одной из многочисленных версий назначения станции, согласно которой она может служить частью системы «Периметр» (или «Мертвая рука», англ. Dead Hand) — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.
По данным издания «Комсомольская правда», особенно много сигналов станция передавала накануне 24 февраля 2022 года. При этом в 2023-м УВБ-76 тоже передавала сообщения весь год.