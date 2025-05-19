Путин назвал «Сириус» уникальным явлением для России

«Общими усилиями многих людей, настоящей команды единомышленников “Сириус” стал уникальным явлением для нашей страны. Площадкой, где юные таланты, причем со всей России, получают широкие возможности для уверенного жизненного старта», — сказал Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».