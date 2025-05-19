Путин назвал «Сириус» уникальным явлением для России

СИРИУС, 19 мая — РИА Новости. Центр «Сириус» стал уникальным явлением для России, на площадке юные таланты получают широкие возможности для жизненного старта, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Общими усилиями многих людей, настоящей команды единомышленников “Сириус” стал уникальным явлением для нашей страны. Площадкой, где юные таланты, причем со всей России, получают широкие возможности для уверенного жизненного старта», — сказал Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».
Президент отметил, что молодежь в «Сириусе» учится у выдающихся наставников и участвует в создании передовых технологий и продуктов.