Путин поздравил с рубежной датой создания центра «Сириус»

«Почти 10 лет назад, 1 июня 2015 года, созданный на базе нашего олимпийского наследия образовательный центр “Сириус” принял своих первых воспитанников. Я поздравляю с этой рубежной датой школьников, студентов, педагогов, тренеров, представителей науки и искусства, всех, кого объединил и воплотил “Сириус”, — сказал глава государства в ходе заседания попечительского совета фонда “Талант и успех”.