Путин поздравил с рубежной датой создания центра «Сириус»

СИРИУС, 19 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с «рубежной датой» создания образовательного центра «Сириус» школьников, студентов, педагогов — всех, кого объединил центр.
«Почти 10 лет назад, 1 июня 2015 года, созданный на базе нашего олимпийского наследия образовательный центр “Сириус” принял своих первых воспитанников. Я поздравляю с этой рубежной датой школьников, студентов, педагогов, тренеров, представителей науки и искусства, всех, кого объединил и воплотил “Сириус”, — сказал глава государства в ходе заседания попечительского совета фонда “Талант и успех”.
Путин также «от всей души» поблагодарил руководителя фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву, членов Попечительского совета и коллектив «Сириуса» за труд.