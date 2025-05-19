Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов

«Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящий граждан, патриотов страны. Такое всестороннее и, повторю, в полном смысле гармоничное развитие детей, молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования», — сказал Путин во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех».