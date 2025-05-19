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Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов

Путин: изучение гуманитарных предметов помогает воспитывать патриотизм.

СИРИУС, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов для воспитания патриотизма у молодежи.

«Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящий граждан, патриотов страны. Такое всестороннее и, повторю, в полном смысле гармоничное развитие детей, молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования», — сказал Путин во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех».

Президент отметил, что необходимо развивать и сберегать те лучшие традиции, которые отличали и дореволюционную, и советскую систему просвещения.