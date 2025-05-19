Для оценки экосистемы Азовского моря учёные проведут крупную экспедицию

Программа предусматривает проведение всесторонних исследований ихтиопланктона и зоопланктона, а также гидрологические наблюдения. Будут проанализированы такие параметры, как соленость, температура и прозрачность воды, изучены морские течения, кормовая база рыб и сезонные колебания климата. Результаты экспедиции позволят экспертам сформировать точное представление о состоянии морской экосистемы и разработать рекомендации по рациональному использованию биоресурсов.