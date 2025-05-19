Для оценки экосистемы Азовского моря учёные проведут крупную экспедицию

По данным портала MiraNews, в Азово-Черноморском филиале ВНИРО (АзНИИРХ) идет активная подготовка к крупномасштабной исследовательской экспедиции, цель которой — изучение азовской экосистемы и ее биологических ресурсов.
Начало исследований запланировано на конец мая, период активного размножения ценных промысловых рыб, таких как тюлька, камбала-калкан и пиленгас. Ученые проведут работы с борта научно-исследовательского судна «Олег Бетин», собирая информацию о состоянии популяций основных видов, что позволит прогнозировать их изменения в будущем.
Программа предусматривает проведение всесторонних исследований ихтиопланктона и зоопланктона, а также гидрологические наблюдения. Будут проанализированы такие параметры, как соленость, температура и прозрачность воды, изучены морские течения, кормовая база рыб и сезонные колебания климата. Результаты экспедиции позволят экспертам сформировать точное представление о состоянии морской экосистемы и разработать рекомендации по рациональному использованию биоресурсов.
Наибольшее внимание будет уделено прибрежным районам северного Приазовья, а исследования охватят всю акваторию Азовского моря.