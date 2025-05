Разницу в росте мужчин и женщин связали с различиями в работе гена SHOX

К данному выводу пришла группа американских генетиков под руководством доцента Медицинского центра Гейсингера (США) Мэттью Этьенса при изучении структуры генома свыше 928 тыс. взрослых мужчин и женщин, согласившихся поделиться своей ДНК и пройти всестороннее обследование при подготовке трех крупных зарубежных геномных банков — UK BioBank, MyCode и All of Us.