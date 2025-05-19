Разницу в росте мужчин и женщин связали с различиями в работе гена SHOX

Как объясняют генетики, данные различия во влиянии половых хромосом на рост добровольцев были связаны с тем, что и в X, и в Y-хромосоме присутствует ген SHOX, играющий важную роль в регуляции программы роста. Уровень его активности в одной из двух X-хромосом оказался несколько ниже, чем в Y-хромосоме, что объясняет значительную часть, порядка 23%, различий в росте мужчин и женщин. Схожим образом, как надеются ученые, им удастся раскрыть другие генетические механизмы, обуславливающие различия в анатомии мужчин и женщин.