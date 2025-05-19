Путин призвал изменить механизм распределения грантов

СИРИУС, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство внести изменения в нормативные правовые акты, чтобы механизм распределения грантов отвечал задачам обеспечения не только технологического лидерства, но также культурного и ценностного суверенитета.
Глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» предложил распространить систему президентской грантовой поддержки одаренных студентов на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов, победителей и призеров авторитетных российских и международных творческих конкурсов, спортивных соревнований.
«Я прошу правительство внести необходимые изменения в соответствующие нормативные правовые акты с тем, чтобы механизм распределения грантов полнее отвечал не только задачам обеспечения технологического лидерства, но и нашего культурного, ценностного суверенитета», — сказал Путин.