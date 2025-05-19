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Путин призвал изменить механизм распределения грантов

Путин: механизм распределения грантов должен обеспечить культурный суверенитет.

Источник: © РИА Новости

СИРИУС, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство внести изменения в нормативные правовые акты, чтобы механизм распределения грантов отвечал задачам обеспечения не только технологического лидерства, но также культурного и ценностного суверенитета.

Глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» предложил распространить систему президентской грантовой поддержки одаренных студентов на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов, победителей и призеров авторитетных российских и международных творческих конкурсов, спортивных соревнований.

«Я прошу правительство внести необходимые изменения в соответствующие нормативные правовые акты с тем, чтобы механизм распределения грантов полнее отвечал не только задачам обеспечения технологического лидерства, но и нашего культурного, ценностного суверенитета», — сказал Путин.