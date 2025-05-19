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Yle: Финские таможенники выступили за открытие границы с Россией

Ежемесячно финская таможня тратит около полумиллиона евро из-за закрытия границы с Россией.

В Финляндии закрытие границы с Россией вызвало недовольство таможенников. Кроме того, по данным телекомпании Yle, закрытие погранпунктов обходится властям более чем в полмиллиона евро в месяц.

Так, глава таможенной службы Финляндии Сами Ракшит заявил о необходимости принятия долгосрочных мер:

«Необходимо принимать долгосрочные решения. Будь то в направлении открытия или постоянного закрытия (границы. — Прим. ред.). Терпение персонала не бесконечно».

По данным СМИ, наибольшая часть сотрудников таможни, которые ранее работали на восточной границе Финляндии, вот уже почти два года находится в постоянных командировках. Также часть из них перешли на дистанционный формат работы.

Отмечается, что расходы Пограничной службы достигли 450 тысяч евро в месяц.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что власти Финляндии могут начать переговоры по открытию границы с Россией уже к концу текущего года. Однако произойти это может только после возобновления дипломатических отношений между РФ и ЕС.