Yle: Финские таможенники выступили за открытие границы с Россией

В Финляндии закрытие границы с Россией вызвало недовольство таможенников. Кроме того, по данным телекомпании Yle, закрытие погранпунктов обходится властям более чем в полмиллиона евро в месяц.
Так, глава таможенной службы Финляндии Сами Ракшит заявил о необходимости принятия долгосрочных мер:
«Необходимо принимать долгосрочные решения. Будь то в направлении открытия или постоянного закрытия (границы. — Прим. ред.). Терпение персонала не бесконечно».
По данным СМИ, наибольшая часть сотрудников таможни, которые ранее работали на восточной границе Финляндии, вот уже почти два года находится в постоянных командировках. Также часть из них перешли на дистанционный формат работы.
Отмечается, что расходы Пограничной службы достигли 450 тысяч евро в месяц.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что власти Финляндии могут начать переговоры по открытию границы с Россией уже к концу текущего года. Однако произойти это может только после возобновления дипломатических отношений между РФ и ЕС.