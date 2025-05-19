Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Григоровича

Напомним, что 19 мая стало известно о смерти выдающегося советского и российского хореографа Юрия Григоровича. Он скончался в возрасте 98 лет из-за осложнений двусторонней пневмонии. С 1964 по 1995 год Григорович занимал должность главного балетмейстера Большого. Он обладатель множества наград, в том числе Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония прощания с легендарным хореографом пройдёт 23 мая в историческом здании Большого театра.