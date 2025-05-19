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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Григоровича

Российский лидер Владимир Путин выразил искренние соболезнования коллективу Большого театра, а также родным и близким выдающегося хореографа Юрия Григоровича в связи с его кончиной. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: Life.ru

Глава государства подчеркнул значимость ушедшего из жизни народного артиста СССР для русского и мирового балета. Его постановки, по словам российского лидера, отличались смелостью и высоким художественным вкусом.

«Ушёл из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса», — говорится в тексте соболезнования.

Напомним, что 19 мая стало известно о смерти выдающегося советского и российского хореографа Юрия Григоровича. Он скончался в возрасте 98 лет из-за осложнений двусторонней пневмонии. С 1964 по 1995 год Григорович занимал должность главного балетмейстера Большого. Он обладатель множества наград, в том числе Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония прощания с легендарным хореографом пройдёт 23 мая в историческом здании Большого театра.