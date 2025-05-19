Врач Лозикова назвала симптомы дефицита витаминов в организме

Витамины необходимы для здоровья, их нехватка может привести к серьезным последствиям для организма, а симптомы нередко указывают на проблему сами. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Лозикова.
Витамины делятся на жирорастворимые (A, E, D, K) и водорастворимые (C и группа B). Их дефицит ослабляет иммунитет, ухудшает состояние кожи, волос, ногтей и может привести к проблемам с пищеварением, зрением и памятью.
Лозикова подчеркнула, что, если самочувствие ухудшается даже при правильном питании, стоит обратиться к врачу. Так, сухая кожа и трещины на губах могут сигнализировать о дефиците витаминов B2, B3, B6 и железа. Ломкость ногтей и белые пятна указывают на недостаток витаминов A, D, кальция и цинка. Тусклость и выпадение волос связаны с нехваткой витамина D, железа и биотина.
— Если вы ощущаете мышечные судороги, покалывания в ногах или руках, велика вероятность, что речь идет о дефиците магния, калия и витамина B1. Высокая тревожность и плохое настроение говорят о нехватке витаминов группы B и омеги-3, — рассказала врач в разговоре с газетой «Подмосковье сегодня».
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