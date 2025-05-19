Врач Лозикова назвала симптомы дефицита витаминов в организме

Лозикова подчеркнула, что, если самочувствие ухудшается даже при правильном питании, стоит обратиться к врачу. Так, сухая кожа и трещины на губах могут сигнализировать о дефиците витаминов B2, B3, B6 и железа. Ломкость ногтей и белые пятна указывают на недостаток витаминов A, D, кальция и цинка. Тусклость и выпадение волос связаны с нехваткой витамина D, железа и биотина.