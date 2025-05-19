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World Athletics разрешила иностранцам участвовать в турнирах в РФ

Иностранцы в России могут выступать на соревнованиях, включенных в международный календарь.

Источник: Аргументы и факты

World Athletics разрешила иностранным спортсменам, рефери и другим специалистам участвовать в соревнованиях в России, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Несмотря на санкции, иностранные спортсмены могут участвовать в соревнованиях национального уровня в РФ, если они включены в международный календарь», — говорится в публикации.

Ранее фигуристы Степанова и Букин попросили главу МОК допустить их к Олимпийским играм 2026 года.

Спортсмены подчеркнули, что их не допустили и в 2018 году, даже не объяснив причины. Однако фигуристы продолжили тренироваться и стремиться к Олимпиаде.