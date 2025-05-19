World Athletics разрешила иностранцам участвовать в турнирах в РФ

World Athletics разрешила иностранным спортсменам, рефери и другим специалистам участвовать в соревнованиях в России, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
«Несмотря на санкции, иностранные спортсмены могут участвовать в соревнованиях национального уровня в РФ, если они включены в международный календарь», — говорится в публикации.
Ранее фигуристы Степанова и Букин попросили главу МОК допустить их к Олимпийским играм 2026 года.
Спортсмены подчеркнули, что их не допустили и в 2018 году, даже не объяснив причины. Однако фигуристы продолжили тренироваться и стремиться к Олимпиаде.