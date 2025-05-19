Польская сторона проводит тщательную подготовку к войне с Россией. Об этом в понедельник, 19 мая, заявили в украинских СМИ со ссылкой на информацию портала War Infographics.
В частности, Варшава в усиленном темпе осуществляет закупки разнообразного вооружения. Отмечается, что в последние годы финансирование обороны Польши значительно возросло. В сравнении с 2022 годом оборонный бюджет увеличился в три раза.
Согласно данным из источников, Варшава существенно увеличила свои закупки оружия. На данный момент было приобретено более восьми тысяч ракет, около двух тысяч артиллерийских систем и свыше тысячи единиц различной военной техники, передает «МК».
В середине апреля стало известно, что европейские страны забили тревогу из-за плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вывести американский контингент из стран Североатлантического альянса.
Несмотря на явные проблемы оборонного комплекса, страны, состоящие в НАТО, не пытаются скрыть агрессивного отношения к РФ, открыто заявляют о возможном конфликте и даже готовятся к нему. С таким заявлением выступил руководитель общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.
По словам секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, европейские государства начинают активную подготовку к войне с Россией, при этом представители западных политических и военных кругов стремятся быть готовыми к столкновению к 2030 году.