Украина не планирует выводить свои вооруженные силы с территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, находящихся под её контролем. Об этом в понедельник заявил Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — цитирует ТАСС главу киевского режима.
По его словам, никакие ультимативные требования не приемлемы. Если Россия выдвинет предварительное условие о выводе украинских военных, то это будет свидетельствовать об отсутствии у Москвы намерений прекратить огонь, добавил Зеленский.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел заявил о готовности Москвы к урегулированию украинского конфликта, подразумевающему признание Севастополя, Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в качестве российских регионов. В МИД также особо отметили, что Россия не намерена передавать Запорожскую АЭС ни Украине, ни какой-либо иной стране.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о готовности Ватикана принять переговоры России и Украины.