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Украина не станет выводить войска из ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Зеленский провел телефонный разговор с главой США Трампом, в ходе которого заявил об отказе выводить украинские войска с территории ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Украина не планирует выводить свои вооруженные силы с территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, находящихся под её контролем. Об этом в понедельник заявил Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — цитирует ТАСС главу киевского режима.

По его словам, никакие ультимативные требования не приемлемы. Если Россия выдвинет предварительное условие о выводе украинских военных, то это будет свидетельствовать об отсутствии у Москвы намерений прекратить огонь, добавил Зеленский.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел заявил о готовности Москвы к урегулированию украинского конфликта, подразумевающему признание Севастополя, Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в качестве российских регионов. В МИД также особо отметили, что Россия не намерена передавать Запорожскую АЭС ни Украине, ни какой-либо иной стране.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о готовности Ватикана принять переговоры России и Украины.