Украина не станет выводить войска из ДНР, Херсонской и Запорожской областей

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел заявил о готовности Москвы к урегулированию украинского конфликта, подразумевающему признание Севастополя, Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в качестве российских регионов. В МИД также особо отметили, что Россия не намерена передавать Запорожскую АЭС ни Украине, ни какой-либо иной стране.