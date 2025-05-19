Путин поделился с Трампом, что закончит конфликт на Украине

Культура поглощает образование и просвещение, поэтому для «Сириуса» — это такое же важное направление, как и обучение, развитие научного потенциала воспитанников, объяснил URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов (внук писателя Михаила Шолохова). По его мнению, развивать эти сферы особенно важно сейчас, когда пришло понимание того, что без культуры все остальное становится бессмысленным. "На примере Украины, на примере политики отмены культуры мы видим, к чему это приводит. Поэтому президент и расставляет таким образом приоритеты, — отметил Шолохов. — Порой в такие моменты можно слышать: когда пушки говорят, музы молчат. На самом деле, это не так.