Путин поделился с Трампом, что закончит конфликт на Украине

Президент РФ Владимир Путин нашел способ остановить конфликт на Украине.
Образовательный центр «Сириус» 19 мая неожиданно вошел в историю. Именно отсюда президент РФ Владимир Путин в третий раз в этом году поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили ряд тем, но главной из них стало урегулирование украинского конфликта. Символично, что эта беседа состоялась в стенах музыкальной школы — места, где раскрываются юные таланты. По словам экспертов, музыка, искусство — это то, что может заставить замолчать пушки.
Путин создал «Сириус» в 2015 году. Президент посещает центр не так часто, но заседания попечительского совета старается неизменно проводить именно здесь. Однако перед тем, как поговорить о детях, культуре и искусстве, российский лидер прямо из стен новенькой музыкальной школы созвонился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возобновление переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и двусторонние отношения.
Президент США Дональд Трамп невольно стал «соучастником» встречи Владимира Путина с попечительским советом «Сириуса’Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian.
Больше двух часов журналисты кремлевского пула находились в ожидании заявления Путина по итогам переговоров. По окончании разговора с Трампом президент подошел к СМИ и вкратце поделился впечатлениями от общения с американским коллегой. Спустя несколько минут, Путин уже общался с юными талантами, а после перешел к обсуждению развития «Сириуса» с членами попечительского совета фонда «Талант и успех».
Средняя специальная музыкальная школа «Сириус» (ССМШ), вошедшая сегодня в историю, открылась лишь в 2024 году. Пока здесь обучаются 57 воспитанников — все решили посвятить себя исполнительскому мастерству. Ребята учатся игре на фортепиано, оркестровых струнных и духовых, а также на ударных инструментах. С начальных классов в стенах школы ученики получают общее и музыкальное образование.
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Развитие творческих направлений стало темой обсуждения на заседании попечительского совета «Сириуса». Путин предложил расширить грантовую программу для одаренных студентов на спорт и культуру. "Для России одинаково важны и значимы как прорывы в технологиях, так и триумфы в сфере спорта и искусства. Изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящих граждан, патриотов страны. Такое всестороннее, в полном смысле гармоничное развитие детей и молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования.
И здесь нам обязательно нужно сберегать и развивать те лучшие традиции, которые отличают и дореволюционную, и советскую систему просвещения, в том числе важно, чтобы уроки музыки, изобразительного искусства проходили на достойном современном уровне", — отметил Путин.
Президент Владимир Путин пообещал уже в этом году открыть в Сириусе самый современный и большой концертный зал в миреФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Президент подчеркнул, что расширение учебной программы не должно повлечь увеличение нагрузки на детей. Путин поручил «Сириусу» вместе с другими образовательными организациями в сфере искусства поучаствовать в разработке методики преподавания творческих дисциплин в школах. «Речь идет о том, чтобы усилить преподавание, скажем, музыки — в детских дошкольных учреждениях, в первых классах школы. Уверен, просветительская деятельность “Сириуса” существенно расширилась благодаря созданию здесь средней специальной музыкальной школы. В текущем году планируется также открытие концертного центра, который станет одной из самых крупных и современных площадок классического искусства не только в России, но и в мире», — сказал Путин.
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Культура поглощает образование и просвещение, поэтому для «Сириуса» — это такое же важное направление, как и обучение, развитие научного потенциала воспитанников, объяснил URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов (внук писателя Михаила Шолохова). По его мнению, развивать эти сферы особенно важно сейчас, когда пришло понимание того, что без культуры все остальное становится бессмысленным. "На примере Украины, на примере политики отмены культуры мы видим, к чему это приводит. Поэтому президент и расставляет таким образом приоритеты, — отметил Шолохов. — Порой в такие моменты можно слышать: когда пушки говорят, музы молчат. На самом деле, это не так.
Во-первых, пушки без муз, без вдохновителей не очень хорошо стреляют. Во-вторых, пушки в какой-то момент замолкают, и вот тогда раскрываются музы — тогда, когда нужно наводить мосты, приходить к взаимопониманию, когда нужно строить новую жизнь. Культура и искусство — это фундамент для всего".
Важен культурный обмен — это не только сближает народы, объясняет парламентарий. Культура и искусство — это «зачастую единственный способ понять друг друга и, главное, — воспитать уважение друг к другу». «Не зная другой культуры, относиться к ней с уважением, а соответственно, и к носителям этой культуры затруднительно», — говорит Шолохов.
Воспитанникам «Сириуса» создаются все условия для получения музыкального образованияФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Талантливым быть мало — любой талант нужно развивать, поэтому в «Сириусе», наряду с президентским лицеем с углубленным изучением общеобразовательных предметов создана музыкальная школа, и поэтому Путин лично ознакомился с ее работой, считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Развивать талант можно через внешнюю мотивацию. Если мы не хотим, чтобы одаренные дети закапывали свой талант в землю, нужно их мотивировать материальными (стипендии, льготы на занятия творчеством и прочее) и нематериальными стимулами (ребенок посмотрит какой-то фильм, прочитает про какое-то открытие и пойдет искать информацию о герое, об ученом, враче и, возможно, захочет стать похожим на них). Культура в этом плане хорошо очень работает», — отметил политолог.
По словам политолога Александра Асафова, культура и искусство являются основой воспитания. Совпадение или нет, но именно сегодня Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания, и именно в этот день в СССР отмечался День пионерии — организации, которая до сих пор считается одной из лучших в деле воспитания детей. «Все усилия в этом направлении важны и для нашего настоящего, и для нашего будущего», — заметил Асафов.
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Сейчас, когда Россия начала процесс мирных переговоров с Украиной, считает политолог Дмитрий Еловский, властям особенно важно заниматься стратегическими вопросами. А это — в том числе воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности.