В Узбекистане заработал сайт для подготовки граждан к экзаменам в РФ

В Узбекистане начал работать сайт по подготовке местных жителей, планирующих работать в России, к языковому тестированию и экзаменам по истории, следует из публикации Агентства миграции.
«Цель проекта — сделать подготовку к экзаменам по русскому языку, а также российской истории и законодательству доступной и качественной», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пройти подготовку может любой желающий, кроме того, она является бесплатной.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что только 27 из 1762 детей иностранных граждан смогли пройти тестирование на знание русского языка.
Он добавил, что 81% мигрантов не допустили до тестирования из-за недостоверных сведений в документах.
Напомним, с начала 2024 года парламентарии приняли 15 законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией.