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Станция метро «Петроградская» будет работать в обычном режиме 24 мая

Ранее планировалось закрыть вестибюль на один день.

Источник: Комсомольская правда

Станция метро «Петроградская» будет работать в обычном режиме 24 мая. В этот день вестибюль будет открыт для входа и выхода пассажиров, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена в понедельник, 19 мая.

— Изначально планировалось закрыть вестибюль «Петроградской» на один день на вход и выход. Но учитывая важность станции для пассажиров и возросший турпоток, принято решение не ограничивать работу станции в выходные дни, — напомнили в метрополитене.

В то же время по будням до 18 июля на станции сохраняются определенные ограничения. Актуальные изменения в расписании можно узнать на сайте метрополитена.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала о планах властей ввести в эксплуатацию к 2030 году 10 новых станций метро. Также до конца 2025 года метростроевцы должны завершить строительно-монтажные работы на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная».