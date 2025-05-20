Станция метро «Петроградская» будет работать в обычном режиме 24 мая. В этот день вестибюль будет открыт для входа и выхода пассажиров, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена в понедельник, 19 мая.
— Изначально планировалось закрыть вестибюль «Петроградской» на один день на вход и выход. Но учитывая важность станции для пассажиров и возросший турпоток, принято решение не ограничивать работу станции в выходные дни, — напомнили в метрополитене.
В то же время по будням до 18 июля на станции сохраняются определенные ограничения. Актуальные изменения в расписании можно узнать на сайте метрополитена.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала о планах властей ввести в эксплуатацию к 2030 году 10 новых станций метро. Также до конца 2025 года метростроевцы должны завершить строительно-монтажные работы на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная».