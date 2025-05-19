В Таганрогском заливе задержали рыбаков-нарушителей

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО, сотрудники транспортной полиции обнаружили на берегу двух местных жителей 45 и 46 лет, которые с помощью запрещенных сетей вылавливали рыбу. У нарушителей изъяли сазанов, серебряных карасей, лещей и донскую сельдь, незаконные орудия лова. Ущерб водным биоресурсам оценен в 30 тыс. рублей.