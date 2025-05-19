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В Таганрогском заливе задержали рыбаков-нарушителей

Улов на 30 тысяч: чем обернулась незаконная рыбалка в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганрогском заливе задержали двух браконьеров, промышлявших незаконным выловом рыбы во время нереста. Рейд проводился в рамках операции «Путина-2025».

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО, сотрудники транспортной полиции обнаружили на берегу двух местных жителей 45 и 46 лет, которые с помощью запрещенных сетей вылавливали рыбу. У нарушителей изъяли сазанов, серебряных карасей, лещей и донскую сельдь, незаконные орудия лова. Ущерб водным биоресурсам оценен в 30 тыс. рублей.

Напомним, что ловля сетями в нерестовый период наносит серьезный урон экосистеме, массово уничтожая рыбу. Теперь мужчинам грозит уголовная ответственность по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов». Максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы.

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