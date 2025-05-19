Украина не будет выводить войска из ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Украинские войска не будут покидать контролируемые территории Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Об этом во вторник, 20 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.