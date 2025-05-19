Украина не будет выводить войска из ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Украинские войска не будут покидать контролируемые территории Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Об этом во вторник, 20 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
— Выводить наши войска с наших территорий никто не будет, — отметил он.
Кроме того, Зеленский добавил, что страна не пойдет на какие-либо ультиматумы.
— Никаких ультиматумов. Если Россия ставит условия вывести наши войска, значит они не хотят прекращения огня, — цитирует его слова ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом по прекращению огня. В него могут войти вопросы остановки боевых действий и принципы урегулирования конфликта.
Также недавно первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев отметил, что глава Украины пытается создать видимость тесных связей с США. Зеленский всеми силами стремится встречаться с любыми представителями Белого дома, чтобы поддерживать иллюзию сотрудничества.