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Испания охвачена массовыми протестами против туризма

Тысячи жителей испанских городов и курортов вышли на улицы с требованием ограничить поток туристов.

Тысячи жителей испанских городов и курортов вышли на улицы с требованием ограничить поток туристов. Основные акции прошли на Канарских островах, а также в Барселоне, Валенсии и Мадриде. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Демонстранты скандировали «У Канарских островов есть предел» и «Где деньги от туризма?», несли плакаты с надписями «Остановите чрезмерный туризм» и «Мои страдания — ваш рай». Особое возмущение вызвала экологическая ситуация — активисты заявили о массовом сбросе сточных вод отелями в море.

Причиной протестов стал кризис доступного жилья и рост арендных цен из-за популярности онлайн-платформ бронирования. Многие туристы были вынуждены оставаться в отелях во время акций.

Ранее сообщалось, что для оценки экосистемы Азовского моря учёные проведут крупную экспедицию.