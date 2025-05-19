Путин отметил вклад Григоровича в историю балета

Российский лидер Владимир Путин отметил, что хореограф Юрий Григорович отражает целую эпоху в истории балета. Соответствующие слова опубликовали в понедельник, 19 мая, на сайте Кремля.
— Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета, — высказался Путин.
Кроме того, президент России добавил, что все спектакли, которые за свою карьеру Григорович успел поставить в Большом театре и на других сценах, считаются эталоном высочайшего мастерства.
— Светлая память о Юрии Николаевиче Григоровиче навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования, — цитируют слова главы РФ в пресс-службе Кремля.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также выразил соболезнования родным и близким хореографа, направив телеграмму в связи с его кончиной. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем, кто знал и любил Григоровича.
Юрий Григорович скончался в возрасте 98 лет. СМИ сообщили, что причиной смерти Григоровича стали осложнения после двусторонней пневмонии. Прощание с хореографом пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра.