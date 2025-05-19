Убийца сына банкира Балишанского признан вменяемым, но нуждающимся в лечении

Стали известны результаты экспертизы виновного в убийстве скейтера Андрея Балишанского. Эксперты пришли к выводу, что Андрей Демин нуждается в психиатрическом лечении.
Сын банкира был расстрелян в июне 2024 года на западе Москвы. Демин признался, что решил посчитаться с Балишанским за прошлые обиды.
В суде озвучили, что у обвиняемого шизотипическое расстройство личности. С 2006 года он состоял на учете, но в момент совершения преступления парень был вменяем.
В тот день Демин принял наркотики и алкоголь, это усугубило его состояние.
Во время обязательного лечения его изолируют, так как есть опасность для общества.
Но, как сообщает сайт mk.ru, это вовсе не означает, что мужчину признают невменяемым. Не исключено, что принудительное лечение станет дополнением к тюремному сроку.
Возможно, лечение у психиатра будет дополнением к сроку тюремного заключения.
Напомним, киллер начал стрелять в него, когда мужчина вышел из подъезда в Фили-Давыдково. Сначала ранил в спину, а затем настиг жертву и произвел контрольный в упор.