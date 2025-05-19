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Хинштейн: люди с уголовным прошлым не должны работать во власти

По его словам, человек, пойманный за руку на воровстве, не должен контролировать средства бюджета.

Источник: Аргументы и факты

Людям с «уголовным прошлым» не следует занимать посты в органах власти, а также подведомственных структурах, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Важно понимать, что мы говорим именно о предумышленных должностных, коррупционных и тяжких преступлениях и именно о лицах, занимающих ответственные должности», — написал он в Telegram.

По мнению Хинштейна, «человек, уже однажды пойманный за руку на воровстве, не должен сегодня контролировать бюджетные средства и иметь распорядительные функции».

Н уточнил, что речь идёт не только о людях, у которых есть судимость.

«Хотя формально — судимым может уже не являться (или его уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям», — говорится в публикации.

Хинштейн отметил, что поднимал данный вопрос в ходе заседания правительства Курской области.

Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области коррупция достигла высшей должностной планки. Он также подчеркнул, что людям с уголовным прошлым нет места в органах власти и её структурах.