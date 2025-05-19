Хинштейн: люди с уголовным прошлым не должны работать во власти

Людям с «уголовным прошлым» не следует занимать посты в органах власти, а также подведомственных структурах, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Важно понимать, что мы говорим именно о предумышленных должностных, коррупционных и тяжких преступлениях и именно о лицах, занимающих ответственные должности», — написал он в Telegram.
По мнению Хинштейна, «человек, уже однажды пойманный за руку на воровстве, не должен сегодня контролировать бюджетные средства и иметь распорядительные функции».
Н уточнил, что речь идёт не только о людях, у которых есть судимость.
«Хотя формально — судимым может уже не являться (или его уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям», — говорится в публикации.
Хинштейн отметил, что поднимал данный вопрос в ходе заседания правительства Курской области.
Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области коррупция достигла высшей должностной планки. Он также подчеркнул, что людям с уголовным прошлым нет места в органах власти и её структурах.