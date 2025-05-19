Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times: Антироссийские санкции от США выглядят «менее вероятными, чем когда-либо»

Новые антироссийские санкции от США на данный момент выглядят «менее вероятными, чем когда-либо». Такое мнение выразили в The Times после слов американского лидера Дональда Трампа о телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Новые антироссийские санкции от США на данный момент выглядят «менее вероятными, чем когда-либо». Такое мнение выразили в The Times после слов американского лидера Дональда Трампа о телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

В материале отметили, что президент США выбрал «мягкий» подход к Москве во время беседы с Путиным. Многие были уверены, что Трамп объявит о санкциях в отношении России.

Однако, вместо этого глава США выразил свою поддержку Москве в связи с принятым решением. Кроме того, Трамп заявил, что у России есть «огромная возможность» наладить экономические отношения с США, в случае завершения конфликта.

По данным издания, президент США самостоятельно предложил российскому лидеру выйти из переговорного процесса по конфликту на Украине.

Также Трамп указал, что посредником может выступать новый папа римский, а сами переговоры должны вестись «между двумя сторонами, как и должно быть».

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию по украинскому конфликту.