Times: Антироссийские санкции от США выглядят «менее вероятными, чем когда-либо»

Новые антироссийские санкции от США на данный момент выглядят «менее вероятными, чем когда-либо». Такое мнение выразили в The Times после слов американского лидера Дональда Трампа о телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
В материале отметили, что президент США выбрал «мягкий» подход к Москве во время беседы с Путиным. Многие были уверены, что Трамп объявит о санкциях в отношении России.
Однако, вместо этого глава США выразил свою поддержку Москве в связи с принятым решением. Кроме того, Трамп заявил, что у России есть «огромная возможность» наладить экономические отношения с США, в случае завершения конфликта.
По данным издания, президент США самостоятельно предложил российскому лидеру выйти из переговорного процесса по конфликту на Украине.
Также Трамп указал, что посредником может выступать новый папа римский, а сами переговоры должны вестись «между двумя сторонами, как и должно быть».
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию по украинскому конфликту.