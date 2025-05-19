Онколог Черемушкин: рак, как у Байдена, чаще поражает возрастных мужчин

У экс-президента США Джо Байдена обнаружили рак простаты. Врач-онколог Евгений Черемушкин ответил, кто находится в зоне риска по данному типу онкологии.
По словам врача, чаще всего рак простаты диагностируют у мужчин пожилого возраста.
— Здесь прямая пропорциональность, — сказал врач aif.ru, отмечая, что с возрастом риск увеличивается.
Рак Байдена характеризуется показателем Глисона 9 с метастазами в кости. Шкала Глисона используется для описания того, как рак простаты выглядит под микроскопом; 9 и 10 — самые агрессивные. Несмотря на этот факт, врачи полагают что он поддается лечению. Но все будет зависеть от роста метастаз, пишет Газета.ru.
— Я думаю, что в ближайшее время уберут первоисточник рака, чтобы дальше не метастазировал. А потом проведут химию и перебьют все метастазы. Но если позволит его организм: всe-таки он уже старенький, — сказал Life.ru врач-терапевт Андрей Звонков.
Но если форма максимально агрессивная, то пациент может умереть в течении оного года, пишет 360.ru.