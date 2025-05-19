Онколог Черемушкин: рак, как у Байдена, чаще поражает возрастных мужчин

— Я думаю, что в ближайшее время уберут первоисточник рака, чтобы дальше не метастазировал. А потом проведут химию и перебьют все метастазы. Но если позволит его организм: всe-таки он уже старенький, — сказал Life.ru врач-терапевт Андрей Звонков.