Европа планирует усилить давление на Москву после разговора Путина и Трампа

Европейские страны на фоне телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина намерены усилить давление санкциями на Москву. Об этом в понедельник, 19 мая, заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.
Он также отметил, что американский глава после беседы с Путиным сразу же передал всю информацию своим партнерам из Европы.
— Президент США и европейские партнеры согласовали дальнейшие шаги. Они договорились тесно координировать переговорный процесс и добиваться проведения дальнейшей технической встречи, — добавил Корнелиус.
По его словам, союзники Трампа планируют и дальше оказывать поддержку Киеву на пути к урегулированию конфликта.
— Все стороны подтвердили свою готовность оказывать Украине активную поддержку на пути к прекращению огня, — цитирует слова представителя немецкого правительства ZDF.
По данным газеты Bild, ранее Россия якобы выдвинула два условия для прекращения огня, которые Украина и ее сторонники не могут выполнить. Речь идет о полном выводе войск из четырех областей и прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада.