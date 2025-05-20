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Что можно и нельзя делать в Нилов день 20 мая, который называют Купальница

Собрали приметы и запреты на 20 мая, когда празднуют Нилов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 20 мая вспоминает святого Нила Сорского. В народе принято праздновать Нилов день. Вместе с тем у праздника есть еще одно название — Купальница. Считалось, что в названную дату вода обладает целебной силой и нужно обязательно искупаться.

Что нельзя делать 20 мая.

Не рекомендуется гадать на картах, так как подобное может вызвать плохие перемены в жизни. Вместе с тем 20 мая чужим людям и родственникам запрещено купать детей, которым нет года. Не.

Что можно делать 20 мая.

По традиции, 20 мая было принято набирать воду, ставить ее на солнце, а затем обливаться. Все дело в том, что вода обладает целебное силой и позволит укрепить здоровье.

Согласно приметам, лучи разного цвета во время восхода солнце предвещают плохую погоду. Дождь говорит про теплый сентябрь.

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