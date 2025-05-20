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Зеленский обратился к Трампу с просьбой усилить давление на РФ, если видения мира Москвы и Киева не совпадут

Зеленский вновь попросил Трампа об усилении санкций в отношении России.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз запросил у США введения новых санкций против Москвы. Он обратился с соответствующим призывом к американскому лидеру Дональду Трампу во время телефонного разговора. Об этом бывший комик сообщил журналистам.

Он уведомил, что 19 мая успел дважды созвониться с Дональдом Трампом. Зеленский также добавил, что обсудил с хозяином Белого дома ход переговоров Украины с Россией.

«Попросил Дональда Трампа, если видение о прекращении огня российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить. Я обсудил возможность сильных и серьезных санкций», — заявил нелегитимный президент Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал возможных посредников в урегулировании украинского конфликта. По его мнению, ими могут стать те, кто соблюдает одинаковую дистанцию от Москвы и Киева, а не относятся предвзято.