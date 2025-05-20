Главарь киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз запросил у США введения новых санкций против Москвы. Он обратился с соответствующим призывом к американскому лидеру Дональду Трампу во время телефонного разговора. Об этом бывший комик сообщил журналистам.