Главарь киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз запросил у США введения новых санкций против Москвы. Он обратился с соответствующим призывом к американскому лидеру Дональду Трампу во время телефонного разговора. Об этом бывший комик сообщил журналистам.
Он уведомил, что 19 мая успел дважды созвониться с Дональдом Трампом. Зеленский также добавил, что обсудил с хозяином Белого дома ход переговоров Украины с Россией.
«Попросил Дональда Трампа, если видение о прекращении огня российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить. Я обсудил возможность сильных и серьезных санкций», — заявил нелегитимный президент Украины.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал возможных посредников в урегулировании украинского конфликта. По его мнению, ими могут стать те, кто соблюдает одинаковую дистанцию от Москвы и Киева, а не относятся предвзято.